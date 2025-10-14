Папа Лъв XIV получи керамична икона на Христос Пантократор, изработена от горнооряховска ученичка

Папа Лъв XIV получи икона на Христос Пантократор, изработена от ученичка в керамичната школа на СУ „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица.

Тя е дело на единадесетокласничката Пламена Пейкова, която се обучава в профил „Изобразително изкуство“. Иконата е правена в часовете по приложно изкуство под ръководство на Пенка Камбурова и Надежда Александрова. Изборът на образа на Христос Пантократор (Вседържител) не е случаен. Този иконографски тип е един от най-разпространените и почитани в християнския свят на католици и православни.

Иконата беше предадена на папа Лъв XIV от Андреа Аврамова от XII „б“ клас, която е част от VII ученически гвардейски отряд при СУ „Вичо Грънчаров“. Тя се включи в групата от 27 младежи от 15 български града, която беше на посещение във Ватикана. Кулминационният момент на визитата беше аудиенцията при папата на площад „Свети Петър“.

„Керамичната икона от СУ „Вичо Грънчаров“ е културен мост между двете традиции и свидетелство за живото българско културно наследство. Икконата остава във Ватикана като символ на връзката между България и Светия престол“, споделиха от СУ „Вичо Грънчаров“.

Михаил МИХАЛЕВ