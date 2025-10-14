Предимно облачно, слаб дъжд следобед
В сряда облачността ще е променлива, временно и значителна. Не е изключено около обяд да превали слаб дъжд. Сутринта на места ще има намалена видимост до мъгла. Преди обед ще бъде почти тихо, а след обед ще духа слаб вятър от северозапад-север. Минималните температури ще бъдат между 7 и 9 гр.
За В. Търново минималната температура ще бъде около 8 гр.
Максималните температури ще бъдат между 14° и 16°.
За В. Търново максималната температура ще бъде около 15 гр.
Атмосферното налягане слабо ще се повиши.
Над централните части на Стара планина ще преобладава облачно време и ще превали дъжд, а над 2000 м сняг. Над западните слънцето ще се показва по-често. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад-север. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 10 гр., а на 2000 м ще е около 2 гр.
На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 37.7 гр. през 1993 г., най-ниската измерена минимална температура е -0.4 гр. през 1959 г.
Слънцето ще изгрее в 7 часа и 31 минути и ще залезе в 18 часа и 34 минути.
Фаза на Луната: шест дни преди новолуние.
Дежурен синоптик: Валентина Радойска
НИМХ Плевен
ХМО В. Търново