Продължава чистенето на наноси под мостовете на Янтра и Белица

Продължава почистването на коритата на реките на територията на община Велико Търново от наноси, влачени от високите води.

Специализирана техника работи на моста на р. Белица в с. Нацовци, работата продължава по график и по поречието на р. Янтра и останалите й притоци.

Обилните проливни дъждове в периода 7 – 9 октомври вдигнаха нивото на Белица до 2.10 м в района на Килифарево и околните села, до 3.50 м в Дебелец, а във Велико Търново Янтра достигна 4.65 м.

Още в периода на обилните дъждове, продължили над 48 часа и довели до сериозно повишаване на реките Янтра, Белица и останалите притоци, кметът Даниел Панов разпореди обстойна проверка на всички мостове и водостоци на територията на общината.

През уикенда техниката работи в района на стария Бейски мост във Велико Търново. Графикът на работа по мостовите съоръжения се определя и от нивата на реките на съответните локации.