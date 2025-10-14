Професионалната гимназия по туризъм посрещна партньори по международен eкопроект на програма „Еразъм +“

Професионалната гимназия по туризъм посрещна своите европейски партньори по „Еразъм+“. В продължение на една седмица по коридорите на училището звучеше гръцка, турска, румънска и английска реч. Проектът „Бъдещето ни е в нашите ръце“ обединява млади хора от различни европейски държави с обща кауза – да изградят по-зелено и отговорно бъдеще за Европа. Освен нови знания и умения участниците развиват междукултурен диалог, сътрудничество и европейска солидарност.

Домакините приветстваха с културна програма ученици и учители от Турция, Гърция и Румъния. Мобилността се проведе в периода 6–10 октомври, като беляза началото на поредния етап от съвместната дейност на партньорските училища, насочена към повишаване на екологичната култура, опазването на природните ресурси и насърчаването на устойчив начин на живот сред младите хора.

Гостите имаха възможност да се запознаят с българските традиции и култура, да участват в екологични инициативи, образователни работилници, както и да обменят добри практики за опазване на околната среда. В продължение на една седмица учениците, разделени на четири смесени екипа, решаваха казуси за бъдещето на планетата и консуматорското общество с интерактивни методи. Заедно се запознаха със забележителностите на старопрестолния град, търсейки „скрити съкровища“. Раздялата в последния ден беше трудна, защото се създадоха трайни приятелства, свързващи всички участници в проекта.

Директорът на училището изрази благодарност към всички партньори и участници за техния ентусиазъм и отдаденост на каузата, подчертавайки, че именно младите хора са двигателят на положителната промяна.

Срещата е трета поред за партньорите и предстои заключителна среща в Гърция.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”