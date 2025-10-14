военен обект
Проливните дъждове подкопаха път към бивш военен обект

Проливните дъждове в региона са подкопали сериозно пътя към бившия военен обект край Сухиндол, съобщиха от местната администрация.

Със заповед на кмета се забранява преминаването на хора, автомобили и земеделска техника, а от Общината призоваха всички да се съобразят с предупреждението. След проверка е установено, че пътят е изключително опасен. Той е изграден за нуждите на някогашния военен обект, който през 90-те години е изоставен.

„Вследствие на проливните валежи през последната седмица се свлече земна маса и подкопа пътя към военния обект. Пътят е изключително опасен. Призоваваме хората да не преминават оттам“, обясниха от Общината. Забранителната заповед е в сила от 10 октомври.

