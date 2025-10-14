Разкриха момче и момиче, откраднали автомобил

За броени часове служители на РУ – Елена установиха извършителите на противозаконно отнет лек автомобил. На 13 октомври около 21,30 ч. съдействие в полицията е потърсил мъж от Габрово, който обяснил, че лекият му автомобил, който е бил паркиран в двора на учебно заведение в Златарица е бил противозаконно отнет.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастни към извършеното деяние са непълнолетни момче и момиче от същия град. Те са обяснили механизма на извършеното от тях деяние.

По случая е започнато досъдебно производство.