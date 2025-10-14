Крими

Разкриха момче и момиче, откраднали автомобил

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

За броени часове служители на РУ – Елена установиха извършителите на противозаконно отнет  лек автомобил. На 13 октомври около 21,30 ч. съдействие в полицията е потърсил мъж от Габрово, който обяснил, че лекият му автомобил, който е бил паркиран в двора на учебно заведение в Златарица е бил противозаконно отнет.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастни към извършеното деяние са непълнолетни момче и момиче от същия град. Те са обяснили механизма на извършеното от тях деяние.

По случая е започнато досъдебно производство.

Вижте още

Задържаха пласьор от Свищов с половин килограм марихуана

БОРБА БГ 244 четения 0

Иззеха незаконен боен арсенал от старец в Стамболово

БОРБА БГ 372 четения 0

Издирват мъж, купил цигари с фалшива банкнота от 100 лева в Павликени

БОРБА БГ 406 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *