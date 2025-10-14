Реанактори от цяла България вдигат средновековен лагер по случай 840 г. от въстанието на Асен и Петър

Реанактори от цяла България ще направят средновековен лагер на Царевец като част от програмата по случай 840 години от въстанието на Асен и Петър. Организацията е на великотърновското сдружение „Търновци“.

Посетителите ще могат да се докоснат от 24 до 26 октомври до реалния бит на средновековния българин в зимни условия. На място ще бъдат изградени палатки, ще има и запалени огньове. Жителите и гостите на Велико Търново ще могат да усетят атмосферата отпреди повече от 800 години.

От Община Велико Търново са подготвили богата програма във връзка с годишнината от въстанието на братята Асен и Петър. Тя започна още на 7 октомври с откриването на изложбата „Съзидания. Поглед към вековете“ в Художествената галерия „Борис Денев“. За 20 октомври е предвидена друга експозиция в Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“. Тя носи името „Красотата на православния дух“ и ще бъде открита в 11.00 часа. В нея са включени старопечатни книги и гравюри от Рило-манастирската библиотека от периода XV-XIX век.

На 23 октомври в музей „Възраждане и Учредително събрание“ ще се проведе награждаване и откриване на изложба от фотоконкурс „Архитектурното наследство на Велико Търново“. Това ще се случи от 16.30 часа, а час по-късно ще бъде представена книгата на арх. Донка Колева „Велико Търново – исторически град със забележителна архитектура и природа“.

В празничния 26 октомври честванията ще започнат в 9 часа с литургия в храма „Рождество Богородично“.

От църквата в 10.45 ч. ще тръгне литийно шествие с иконата на св. Димитър, което ще стигне до едноименния храм в кв. „Асенов“. За 11.00 часа е предвидено празничното слово на кмета Даниел Панов и приветствие по случай Деня на строителя от председателя на областното представителство на Камарата на строителите в България Венцислав Дончев. Веднага след това ще бъде отслужен благодарствен молебен и ще бъде осветен традиционният курбан по случай празника.

Фолклорната програма тази година включва изпълнения на ПФА „Искра“. В 19.00 часа е предвидено излъчване на аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.

Програмата беше представена от директора на дирекция „Култура“ в Община Велико Търново Нелина Църова и управителя на туристическата агенция „Царевград Търнов“ Борислав Йорданов.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: авторът