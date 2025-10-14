Стивън Стоянчов бележи за националния отбор на България до 19 години

Нападателят на „Етър ВТ“ Стивън Стоянчов вкара гол за националния отбор на България U19, като даде тон за победата с 2:0 при гостуването на Молдова. Стоянчов откри резултата в 41-ата минута, а второто попадение за селекцията на Атанас Рибарски вкара Мартин Димитров в 87-ата минута. „Виолетовият“ нападател бе титуляр и изигра пълни 90 минути.

Проверката е генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.