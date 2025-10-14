Спорт

Стивън Стоянчов бележи за националния отбор на България до 19 години

Нападателят на „Етър ВТ“ Стивън Стоянчов вкара гол за националния отбор на България U19, като даде тон за победата с 2:0 при гостуването на Молдова. Стоянчов откри резултата в 41-ата минута, а второто попадение за селекцията на Атанас Рибарски вкара Мартин Димитров в 87-ата минута. „Виолетовият“ нападател бе титуляр и изигра пълни 90 минути.
Проверката е генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

