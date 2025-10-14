Три медала за „Катана“ от Национална купа „България“, 160 състезатели стартираха във Велико Търново

В Дворец на културата и спорта „Васил Левски“ във Велико Търново се проведе Национална купа „България“ по киокушин карате за деца до 8 и до 10 години. Събитието бе организирано от Българската Карате Киокушин Федерация (БККФ), съвместно с домакините от СК „Катана“ и любезното съдействие на Община Велико Търново.

В надпреварата по карате киокушин, в дисциплината кумите, взеха участие 160 картотекирани състезатели от 23 клуба, членуващи в БККФ.

Детският карате празник бе открит от заместник- кмета на Община Велико Търново Георги Недев, който поздрави младите каратеки за тяхната отдаденост към бойния спорт и им пожела много успехи по пътя на карате киокушин.

Три бронзови медала при децата до 10 години спечелиха състезатели на клуба- домакин „Катана“. Микаил Мутишев и Денислав Петков са трети до 40 килограма, Максим Селимски в +50 кг. Давид Погосян и Валентин Илиев с малко не успяха да се включат в призовите места, информира сенсей Самир Мутишев.