Укрепват общински път с активно свлачище за 1,3 млн. лева

Предстои силово укрепване на пътното платно, възстановяването и отводняването му по общинския път Стражица – Благоево – Владислав – Балканци – I-4-Кесарево, III-4082 в участъка на периодично активно свлачище в близост до с. Балканци.

Предвидено е дейността да се изпълни с пилотна система, която ще се разположи в банкета на пътя. Тя започва от югозападната граница на свлачището и е с дължина от 132 м. В проектирания участък ще се положи изцяло нова пътна настилка, ще бъде ремонтиран и водостокът.

Община Стражица обяви обществена поръчка в търсене на изпълнител, като прогнозната стойност е в размер на 1 269 348 лв.

Свлачището обхваща пътното платно и участъка от склона под него и е широко 123 м при пътното платно и дълго 35 метра, като дължината е по посока на движението. То е регистрирано от „Геозащита“ ЕООД – Плевен.

В момента западната част на свлачището, в участък с дължина около 30 м, пропадането е с дълбочина половин метър и навлиза дълбоко към оста на пътя, нарушавайки асфалтовата настилка. Отводнителната канавка на пътя е запълнена от наноси и растения и не поема повърхностните води от горната част на склона, в резултат на което те преминават по пътното платно и навлизат в свлачищното тяло.

Източната граница на свлачището преминава в зоната на водостока.

На десния бряг, в близост до оттока на водостока, е правено укрепване на участъка с габиони, но съоръжението е компрометирано от свлачищния натиск. Зад горния ред габиони е образувано слягане на платното с около 0,2 м и пукнатини в асфалтовата настилка с размери 1-2 см. Конструкцията на водостока не е засегната от свлачищните процеси.

Предвижда се да се монтира нова ограничителна система по пътищата – стоманена единична предпазна ограда по стоманената греда и водостока с дължина 162 м.

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението за подходите към строителната площадка.

Ана РАЙКОВСКА