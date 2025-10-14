хороскоп
Хороскоп

Вашият хороскоп за сряда /15 октомври/

БОРБА БГ 141 четения 0 Comments

Луната е в Лъв и ни дарява с динамична огнена енергия. Сряда е ден, в който желанието за изява ще бъде силно до степен да ни направи напрегнати. Луната е в квадратура с Меркурий и Марс и тази конфигурация ще е предпоставка за конфликти. Денят изисква такт, ясна мисъл и самоконтрол.

ОВЕН

Сериозна динамика

Ще действате решително в сряда. Ще отстоявате мнението си дори когато срещате съпротива. Хората ще усещат вашата сила, затова бъдете внимателни как я използвате. Работата ви ще върви с бързи темпове, без изоставяне, но цялата тази динамика вероятно ще ви изтощи и вечерта ще се почувствате много изморени.

ТЕЛЕЦ

Говорете спокойно

В работата ще ви се наложи да се противопоставите на чуждо мнение и да защитите своята гледна тока. Опитайте да го направите спокойно и аргументирано, защото всяка нотка на напрежение и агресия ще носят след себе си лоши последствия за вас. Вечерта си останете вкъщи. Уютът на дома ще ви отпусне.

БЛИЗНАЦИ

Повече търпение

Днес ще говорите открито и ще изясните някои натрупали се във времето недоразумения между вас и хората, с които общувате. Ще усетите, че другите са една идея по-чувствителни, затова е добре и да подбирате думите си. Работните въпроси днес ще изискват повече гъвкавост. Не се ядосвайте, ако не можете да свършите всичко днес.

РАК

Не се намесвайте

В службата днес избягвайте да се въвличате в чужди конфликти. В желанието си да контролирате всичко около себе си можете да влезете в спор, защитавайки нечия чужда теза или гледна точка. Всъщност така ще намесите още едно мнение в спора – своето, което може съвсем да обърка нещата.

ЛЪВ

Избягвайте конфликти

Ще подберете правилното облекло днес, ще се чувствате уверени в думите си, но ще се сблъскате и с хора, които не приемат вашия авторитет. Покажете зрялост и самоконтрол, особено ако някой ви провокира или подклажда спор с вас. Точно сега не ви е нужно да влизате в конфликти. Вечерта излезте с приятели в любимо заведение.

ДЕВА

Напрежение

Възможно е да се почувствате по-напрегнати от обичайното днес. В службата от вас се иска прецизност и търпение, особено в общуването. Често искате да поправяте хората, с които говорите. Да им вкарвате думи в устата и те да се изразяват така, както на вас ви харесва. Но така ги лишавате от собствената им идентичност. Помислете.

ВЕЗНИ

Дайте си време

Събуждате се с нагласата, че днес ще е един прекрасен и хармоничен ден за вас. Хората наоколо обаче може би ще ви провокират с някои резки изказвания. Бъдете дипломатични, но не пренебрегвайте собственото си мнение. В работата ви е нужна повече концентрация. Мислите за много неща, искате всичко накуп и за кратко време.

СКОРПИОН

Не бъдете крайни

Днес носите напрежение в себе си, но и изключителна сила за действие. Ще искате да наложите контрол върху всяка ситуация и това може да създаде напрежение в екипа. В работата избягвайте да сте крайни. Всяка премерена дума ще печели много повече, отколкото острия тон, с който искате да си служите.

СТРЕЛЕЦ

Без обещания

Денят е подходящ за прокарване на нови идеи и за действия, но внимавайте да не вземете някои необмислени решения. На работа бъдете по-пестеливи с обещанията. Днес сте прекалено великодушни и е възможно да обещаете неща, които няма да сте в състояние да изпълните. Вечерта излезте с приятели. Имате нужда да поговорите със съмишленик.

КОЗИРОГ

Чака ви работа

В сряда вие ще сте по-сериозни. Ще се съсредоточите върху важни въпроси, свързани с работата ви и финансите на фирмата. Денят изисква точност и конкретика в изказванията ви. Избягвайте емоцията. Ако нещо не върви по план, запазете хладнокръвие. Ще намерите решение. Вечерта избягвайте шумните събирания.

ВОДОЛЕЙ

Изслушвайте

Възможно е да попаднете в спор или напрегната ситуация, но ще запазите самообладание и ще преодолеете спречкването бързо и безобидно. Потърсете нови гледни точки за проблем, който се е формирал неотдавна. Изслушвайте внимателно събеседника си и не го прекъсвайте. Ще чуете информация, която е била скрита за вас до този момент.

РИБИ

Действайте спокойно

Опитайте да подредите задачите и приоритетите си за деня още със ставането. Ще се наложи да се справяте с чужди изисквания, чужди капризи и напрежение в екипа. Опитайте да действате по-спокойно, без да поемате всичко на своя гръб. Вечерта си починете – кино, театър или просто слушане на тиха музика ще ви релаксират.

Хороскоп за родените на 15.10. Честит рожден ден! През следващата една година опитайте да концентрирате усилията си върху една цел, която си заслужава и ще ви донесе добри резултати. Очакват ви успехи, ако бъдете по-смели и решителни. Годината носи промени в личния ви живот и те са за добро.

Тодор Емилов-Тео

Вижте още

Какво вещаят звездите за 23 май, вторник

БОРБА БГ 2056 четения 0

Променливо и с няколко градуса по-хладно

БОРБА БГ 60 четения 0
хороскоп

Хороскоп за 12 септември

БОРБА БГ 464 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *