„Вихър“ /Добри дял/ и ФК „Ресен 2023“ продължават без загуба в Областна футболна група- юг

Изключително интересна е битката за върха в класирането на Областна футболна група- юг, показват резултатите от изминалите пет кръга. Два отбора останаха без загуба до момента и си поделят първото място в класирането с по 13 точки. „Вихър“ /Добри дял/ постигна категоричен успех срещу „Росица“ /Поликраище/ с 3:0 и по голова разлика е лидер. Мартин Иванов /13 и 68 минути/ и Цветомир Додуров /60/ подпечатаха с попадениеята си трите точки на домакините.

ФК „Ресен 2023“ /Ресен/ също отбеляза три безответни гола в кръга, като на свой терен надигра започналия силно първенството тим на „Янтра“ /Драганово/ с 3:0.

Плътно зад добридялци и ресенци с 12 точки в актива си е ФК „Долна Оряховица“, който надделя над ФК „Първомайци“ с 2:0. И двете попадения отбеляза бившият капитан на „Локомотив“ /Горна Оряховица/ Красимир Гавазов в 40- ата и 70- ата минути. Въпреки загубата първомайчани са в играта за върха, оставайки четвърти с 10 точки.

На пета позиция излезе настоящият първенец на групата „Спортист“ /Козаревец/ с 9 точки, след като нямаше проблеми с „Белица 2017“ /Килифарево/ и спечели срещата с 5:0. Попаденията бяха дело на Пламен Пенчев, Йордан Кръстев, Иван Маринов, Станимир Андреев и Мартин Александров. Шести също с девет точки е „Янтра“ /Драганово/.

В дъното на класирането „Победа“ /Кесарево/ взе първи успех, след 6:1 срещу „Ботев- Златарица“. Александър Цонев изведе домакините напред в 13- ата минута, за гостите попадението върна Милен Кирчев след половин час игра. Бисер Джинов и Йордан Миланов наклониха везните в полза на „Победа“ с голове в последните две минути на полувремето. След почивката Александър Цонев се разписа още два пъти и оформи личен хеттрик, а Мариан Ал- Харъке фиксира крайното 6:1.

„Ботев“ /Горско ново село/ не успя да пречупи „Олимпиакос“ /Никюп/ и резултатът остана до края 0:0.