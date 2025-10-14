„ВиК Йовковци“: Поголовната сеч е причината за мътната вода в чешмите

Има повишена мътност на водата, която се надяваме до два-три дни да бъде овладяна, тъй като не е необходимо ново технологично стъпало за допречистване на водата на изхода на Пречиствателната станция за питейни води, а само оптимизиране на технологичния процес, заяви за „Борба“ управителят на „ВиК Йовковци“ Илиян Илиев.

Водното дружество е предприело мерки за овладяване на ситуацията, като се извършва засилен лабораторен контрол на мътността на суровата вода на входа и на изхода на ПСПВ. Коригира се дозата на коагуланта в зависимост от качеството на постъпващата вода, увеличено е времето за утаяване, оптимизира се процесът на флокулация (процес на агрегиране (сближаване и слепване) на фини частици в по-големи групи (флокули), който води до тяхното утаяване и отделяне, например при пречистването на вода). Освен това пясъчните филтри в пречиствателната станция се промиват на по-кратки времеви интервали. Не е констатирано отклонение в показателите на пречистената вода.

По думите му на Илиян Илиев на входа на язовира толкова мътна вода не е влизала откакто е създаден и причината е поголовната сеч, която се случва около него.

И препоръчва залесяване в дългосрочен план. „Проследих назад в годините, такова замътняване не е имало. Видяхме колко дълго чакахме валежите, но като паднаха дъждовете, няма я кореновата система, няма ги стъблата на дърветата, това увеличава ерозията и всичките буци кал влизат в язовира. Денонощно наблюдаваме река Веселина, кална е не само тя, но и страничните притоци“, допълни управителят.

Заради ширещите се мнения, че водата е мътна, защото има проблеми с пречиствателната станция, той увери, че съоръженията са в изправност и тя работи на максимален капацитет.

Обществената поръчка за модернизацията й, която ще струва 60 млн. лева, чака одобрение от Агенцията за обществени поръчки, след което фирмите ще могат да подават оферти.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.