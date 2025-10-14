ВТУ се включи в конференция на Европейската асоциация на университетите с дистанционно обучение

Представители на Великотърновския университет се включиха в конференция на Европейската асоциация на университетите с дистанционно обучение, проведена между 8 и 10 октомври в немския град Хаген.

В събитието се включиха зам.-ректорът на ВТУ доц. д-р Анна Иванова, гл. ас. д-р Олга Стоянова-Енчева, преподавател и лидер на работен пакет 3, и Силвия Христова, институционален координатор на алианса за университета.

Основен акцент бе позиционирането на OpenEU като водещ алианс на отворени и дистанционни университети в Европа. Представени бяха успешни примери за сътрудничество в стратегически съюзи, оперативна съвместимост и гъвкави модели на обучение.

През последните десет месеца OpenEU изгради основите си като новофинансиран европейски университетски алианс. Срещата в Хаген бе ключов момент, първа възможност за представяне на постигнатото пред по-широката академична общност за събиране на обратна връзка и за установяване на контакти с партньори и институции.

Темата на тазгодишната конференция „Преосмисляне на висшето образование: Ангажиране, адаптация, включване“ постави фокус върху приобщаването, адаптивността и ангажираността в обучението. Повече от 50 представители на OpenEU взеха участие, показвайки как стратегическите съюзи осигуряват реално въздействие върху студентите, равния достъп и ученето през целия живот.

Снимка: ВТУ