Йоанна Енева с четири златни медала от международния плувен турнир ,,Бриз“ 

650 състезатели от 41 клуба от Египет, Турция, Молдова,Македония и България участваха в проведения в Бургас международен плувен турнир ,,Бриз“ в памет на Иван Стойчев.

Великотърновският КПС,,Етър 2000″ се включи с 13 плувци в различни възрасти.

Най- добре се представи Йоанна Енева, която стана шампионка във възрастта 11- 12 години и в четирите дисциплини, в които участва- 50, 100 и 200 метра бруст и 100 м съчетано плуване.

Стефан Марков спечели бронзов медал на 100 метра бътерфлай при мъжете.

Той заедно с Димитър Димитров, Ивелина Пенева и Светослава Сашева участваха в двете миксови щафети, където се наредиха съответно на 10 и 11 място.

Йоанна Енева, Мила Илиева, Светослава Сашева и Ивелина Пенева плуваха в правата и смесена щафети при жените. 13годишните Елеонора Иларионова и Сияна Панова плуваха силно в бруста и свободния стил.

Най- малките състезатели на клуба- Даниел Ралев, Мартин Начев, Божидар Жечев, Симона Димитрова и Елена Пенева, също се представиха много добре и подобриха времената си, обобщи треньорката Роза Георгиева.