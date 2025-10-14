Спорт

Йоанна Енева с четири златни медала от международния плувен турнир ,,Бриз“ 

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

650 състезатели от 41 клуба от Египет, Турция, Молдова,Македония и България участваха в проведения в Бургас международен плувен турнир ,,Бриз“ в памет на Иван Стойчев.

Великотърновският КПС,,Етър 2000″ се включи с 13 плувци в различни възрасти.

Най- добре се представи Йоанна Енева, която стана шампионка във възрастта 11- 12 години  и в четирите дисциплини, в които участва- 50, 100 и 200 метра бруст и 100 м съчетано плуване.

Стефан Марков спечели бронзов медал на 100 метра бътерфлай при мъжете.

Той заедно с Димитър Димитров, Ивелина Пенева и Светослава Сашева участваха в двете миксови щафети, където се наредиха съответно на 10 и 11 място.

Йоанна Енева, Мила Илиева, Светослава Сашева и Ивелина Пенева плуваха в правата и смесена щафети при жените. 13годишните Елеонора Иларионова и Сияна Панова плуваха силно в бруста и свободния стил.

Най- малките състезатели на клуба- Даниел Ралев, Мартин Начев, Божидар Жечев, Симона Димитрова и  Елена Пенева, също се представиха много добре и подобриха времената си, обобщи треньорката Роза Георгиева.

 

Вижте още

Иван Скерлев се връща за мача с „Берое“, двама етърци влязоха в идеалния отбор на 22-рия кръг в Първа лига

БОРБА БГ 66 четения 0

Борецът Рамазан Рамазанов е Спортист №1 на Велико Търново за 2022 г., наставникът му Мирослав Колев е първи при треньорите

БОРБА БГ 407 четения 0

Александър Пагу и Дария Златева с първи места на „Загорски стрелец“

БОРБА БГ 211 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *