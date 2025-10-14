Заставам зад идеята социалните мрежи да бъдат забранени за деца до 15 години, заяви Костадин Ангелов
Заставам категорично зад идеята социалните мрежи да бъдат забранени за децата до навършване на 15 години, заяви председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов в пост във Фейсбук.
Всеки ден виждаме как социалните мрежи — TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и YouTube — не просто отнемат време. Те променят мозъка на децата, като създават зависимост, сравнима с тази от хазарта и наркотиците, пише Ангелов.
Невролозите от години предупреждават: всяко известие, лайк или нов коментар задейства допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие, който мозъкът започва да търси отново и отново.
При децата, чиито невронни връзки още се оформят, това води до невронна зависимост от стимулацията, тревожност, дефицит на внимание и нарушен сън.
Костадин Ангелов разказа и за документален филм, в който са цитирани бивши инженери от Google, Facebook и Twitter, които признават, че платформите са проектирани така, че умишлено да експлоатират този механизъм – да ни държат постоянно „в системата“, както слот машините държат играча в казиното.
Един от създателите на „Like“-бутона казва: „Ние създадохме инструмент, който възнаграждава всяка секунда внимание.“
Председателят на здравната комисия припомня и данни от различни изследвания по темата, които показват, че при деца, които прекарват над три часа дневно в социални мрежи, рискът от депресия и тревожност скача с над 60%, като се наблюдава и рязък спад в концентрацията и социалната емпатия.
Костадин Ангелов допълва, че психолозите вече говорят за „дигитална абстиненция“ – същите симптоми, които се наблюдават при зависими от вещества.
„Това не е свобода, това е масова зависимост, облечена в дигитална форма. Ние, възрастните, сме длъжни да сложим граница. Да не оставяме децата сами срещу алгоритмите, които ги превръщат в потребители преди да са станали личности. Подкрепям изцяло идеята да се въведе възрастова граница – забрана за социални мрежи до 15-годишна възраст. Не за да ограничим младите, а за да им върнем детството – време за игра, общуване, книги и реален живот“, пише още Ангелов.
Идеята беше обявена вчера от министъра на образованието Красимир Вълчев в Силистра. По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.
БТА