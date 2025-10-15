Депутат поиска оставките на директора на РЗИ и на екошеф заради мръсния въздух в старата столица

Проф. д-р Костадин Ангелов: „Във Велико Търново ще се диша чист въздух – или замърсяващият завод ще си оправи инсталациите, или ще бъде затворен“

НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ ПОИСКА ОСТАВКИТЕ НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО д-р Евгения Недева и директора на контролна дейност в РИОСВ Цветелин Иванов.

Това се случи по време на среща с кметове от областта, на която отново беше дискутирана темата с лошото качество на въздуха в старата столица.

„Хората се задушават, децата растат в смог, а институциите мълчат. Търпението на Велико Търново е изчерпано! Неотдавна настоях директорът на РЗИ – Велико Търново, д-р Евгения Недева да вземе мерки. Начертахме план и дадох 7 дни срок! Седем дни, които изтекоха. Резултати – няма. Има само едно беззъбо писмо, което показва безсилието и формализма на РЗИ! Институция, която по закон трябва да пази здравето на хората“, коментира проф. д-р Ангелов.

„Днес ви разкривам нещо ужасяващо: За РЗИ няма значение дали въздухът е чист или мръсен, дали хората се оплакват, или се задушават! Същото бездействие виждаме и в РИОСВ – Велико Търново. Недопустимо е служители от РИОСВ Стара Загора да регистрират проблем, а нашата инспекция тук да не вижда нищо с месеци.

Настоявам за незабавната оставка на д-р Евгения Недева, директор на РЗИ – Велико Търново.

Настоявам за незабавната оставка на Цветелин Иванов, директор „Контролна и превантивна дейност“ в РИОСВ – Велико Търново“, категоричен бе проф. Ангелов.

Народният представител увери, че ако двамата ръководители не бъдат освободени, през следващите 7 дни ще поиска оставките им от ресорните министри.

„Някой прикрива „Кроношпан“. Има чадър над тях!

Накрая – ясно послание към ръководството на „Кроношпан“: Или си оправяте инсталацията, така че хората на Велико Търново да дишат спокойно, или заводът ще бъде затворен! Това е обещание. А на жителите на Велико Търново гарантирам друго: Ще имате чист въздух. Ще живеете без страх и без смог. Ще имате град, в който се диша“, заяви още проф. Ангелов.

Галина ГЕОРГИЕВА