Над 100 млади иноватори събра инициативата „Пътят на предприемача“

София Тех Парк, съвместно с JA Bulgaria, дигиталния югозападен хъб Innovation Amp, The Recursive, #Breaking Grounds и ARC Foundation, реализира второто издание на националното турне „Пътят на предприемача“ на 15 октомври във Велико Търново.



То се проведе под мотото „AI, дигитализация и иновации“.

Домакин на проявата бе Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

На срещата с над 100 ученици, студенти, преподаватели, предприемачи, присъстваха заместник областният управител Иван Маринов, Натанаил Стефанов-зам.председател на УС на „София Тех Парк“ , Елица Моллов-Директор на Дирекция „Иновации и инкубация“ в „София Тех Парк“, Георги Косев-старши експерт в Министерството на иновациите и растежа, Руслан Стефанов-управител на АРК Консултинг ЕООД.

„Имам удоволствието да ви приветствам и да изкажа институционална подкрепа на настоящата значима инициатива.

По силата на сключено Рамково споразумение за стратегическо партньорство, Областна администрация-Велико Търново за втори път се присъедини към събитието – „Пътят на предприемача“.

Във Велико Търново – градът на царете, символ на българската държавност и дух, са на почит упоритостта , творчеството и търсенето на нови възможности.

„Пътят на предприемача“ не е просто слоган. Това е пътят от една уникална идея до нейното реализиране. Пътят на риска, на смелостта и креативността .

С инициативата си Вие създавате мост между иновациите и традициите, между опитните ментори и ярките стартъпи.

Целта ни е обща: Да събудим и вдъхновим нашите съграждани за нови идеи. Да свържем хора и дейности с еднаква визия.

Да подкрепим тези, които имат смелостта да направят първата стъпка.

Да открием следващото голямо постижение, което може да се роди точно тук, в сърцето на България.

Искам да ви уверя, че Областна администрация-Велико Търново и занапред ще е ваш партньор в стремежа за надграждане на утвърдени приоритети за развитието на региона, целящи подобряване качеството на живот и оптимизиране на постигнатите резултати във всички публични сектори!“, заяви в приветственото си слово Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Георги Косев припомни, че дигитализацията е водеща тема в цял свят.

„Държавата стимулира иновациите и те са достъпни за много хора, но реално те не знаят как да стигнат до тях. За това предстои да бъдат създадени Регионални технологични офиси, за което са предвидени 18 млн.лева. Национален иновативен фонд ще стимулира създаването и реализирането на иновации в дългосрочен план. Предвижда се в „София Тех Парк“ да бъде създаден и Съвет за иновации в отбраната“, обяви пред аудиторията Георги Косев.

Невен Боянов, основател на платформата за обучение по електроника, роботика и програмиране „Тинузавър“ във Велико Търново заяви, че информационните хъбове са много полезни, но подчерта, че е важно да се облекчи административната тежест.

Натанаил Стефанов презентира дейността на „София Тех Парк“ и разясни как може да подпомогне иноваторите от страната.

Доц. Ваня Димитрова от Софийския университет пък препоръча да се сформира Борд , който да оценява проектите, което да е връзката между университетите и икономиката.