3D мапинг в църквата „Св. Димитър“ показва „Дързостта на царете“ и славното ни минало

Чакащите се включват в средновековна анимация със загадки и задачи

Интериорно 3D мапинг шоу в църквата „Св. Димитър“ ще се проведе по случай 840 години от въстанието на болярите Петър и Асен и възобновяването на българското царство. Шоуто е именувано „Дързостта на царете“, а организаторите обещават красиви визуализации.

Спектакълът във вътрешността на храма ще възкреси паметта за славното минало на българите по времето на хан Крум и цар Симеон, битката при Беласица, трагичната смърт на цар Самуил и неговите воини, делата на двамата братя Теодор и Асен и силата на българската кръв, които ще променят хода на историята на Димитровден през есента на 1185 година.

Спектакълът е с продължителност около 10 минути, а негови автори са професионалистите от Elektrick Me. Компанията работи в сферата на анимацията, сценичния дизайн и 3d мапинга. За последните 15 години в тяхното портфолио влизат над 800 проекта в България, Китай, Казахстан, Франция, Япония, Сингапур и други държави. През септември студиото спечели 1-во място в Букурещ по време на най-голямото събитие в света, посветено на 3d мапинга. Оттам те се пренасят в храма „Св. Димитър“ във Велико Търново за ново предизвикателство.

Пространството в църквата не е голямо, но е високо. Наложило се затъмняване на прозорците на купола, а пробите са били впечатляващи и въздействащи.

Историческият мапинг ще бъде излъчван в дните 24, 25, 26, 27 и 28 октомври от 9,00 до 18,00 ч. Прожекциите ще са през 20 минути, като в църквата ще се допускат максимум до 20 души. На 24, 25 и 26 октомври достъпът до църквата музей „Св. Димитър“ и излъчванията на интериорния 3D мапинг ще са с вход свободен.

По повод годишнината от въстанието на Асеневци през трите дни отворени за безплатни посещения ще са и църквите музеи „Св. 40 мъченици“ и „Св. Георги“ в квартал „Асенов“.

От Община Велико Търново са предвидили и специална средновековна анимация за чакащите да влязат в храма за 3d мапинга. Тя ще бъде представена от сдружение „Мистерии на Царевец“ и ще се случва в църквите „Св. Димитър“, „Св. 40 мъченици“ и „Св. Георги“. Темата е „Пътят към въстанието“, а участниците ще се включат в специален куиз. Те ще се разхождат между църквите като част от интерактивната игра и ще преминават през поредица от загадки и задачи, свързани с въстанието на Асен и Петър.

Михаил МИХАЛЕВ