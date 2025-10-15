85-годишна хвърлила от терасата си плик с 2360 лева на измамник

Криминалисти от РУ Велико Търново издирват извършител на телефонна измама.

На 14 октомври около 11:00 часа 85-годишна жителка на Дебелец получила обаждане на домашния си телефон от мъж, който се представил за лекар в отделение по ортопедия в болницата във Велико Търново. Измамникът съобщил, че дъщеря й е пострадала в катастрофа и е необходима голяма сума пари за спешна операция. Потърпевшата поставила в полиетиленов плик 2360 лева и ги хвърлила през терасата.

В РУ Велико Търново е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.209, ал.1 от НК.