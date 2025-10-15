Антикорупционната комисия подхвана кметица, отдавала години наред незаконно общински ниви

Оказало се, че има и договори с кооперация, която преотдавала земите на трето лице

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА Е ЗАПОЧНАЛА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КМЕТИЦАТА НА КОЗАРЕВЕЦ КРАСИМИРА КОЛЕВА.

Поводът е, че години наред е отдавала незаконно 110 дка общински ниви в землището на селото. От ведомството са поискали протокол от заседанието на местния парламент през август, на което скандалният случай беше публично оповестен.

Разкритията тогава направиха председателят на общинската бюджетна комисия Тодор Тодоров и председателят на Общинския съвет Сергей Добрев. Двамата провели собствено проучване за ползването на апетитните места. Последва сигнал в Окръжна прокуратура и месец и половина по-късно казусът вече стигна до специализираната комисия за разследване на длъжностните лица.

Тодоров разказа още подробности около незаконните договори за наем на 110 дка ниви без решение на местния парламент и при липсата на търг и без реално заплащане за експлоатацията на терените.

„Те са отдавани срещу изпълнение на дейности към кметство Козаревец вместо паричен наем. Например косене и почистване на отпадъци и нерегламентирани сметища. За всички тези услуги има общинско предприятие и фирма, която изпълнява обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване. Не може кмет на кметство да наема когото си иска за почистване на нерегламентирани сметища, защото фирмата, която е спечелила обществена поръчка за сметосъбиране, утре ще осъди Общината, ако се докаже, че има платени пари на друга фирма за подобна дейност. Тези отпадъци, уж събирани от фирмата, някъде трябва да са закарани на сметище. Няма кантарни бележки, тоест тези боклуци са загробени кой знае къде“, заяви той.

Председателят на бюджетната комисия оповести, че кметицата на Козаревец е сключила и незаконни контракти за още 5 общински земеделски парцела. Те са със земеделска кооперация, като общата площ на тези терени е 34 дка.

По думите му Колева е получава пари в брой за отдадените ниви с разходни касови ордери срещу подпис и липсват вносни бележки тези средства да са били внасяни по сметката на кметството или пък Общината.

„В единия разходен ордер е записано, че бившата общинска кметица д-р Ивелина Гецова е разрешила договора.

Ордерът е първичен счетоводен документ, той е носител на основна информация, а и същият е подписан от кметицата на Козаревец Колева, с което тя гарантира истинността на основанието. Подал съм и допълнителна информация към сигнала си до Окръжна прокуратура за това до каква степен бившият кмет е ангажиран със случая и има ли неупражнен контрол“, посочи той.

Подчерта, че още по-фрапантното в случая е клаузата, в която земеделската кооперация е получила правото да преотдава нивите на трети лица. Негова справка в Държавен фонд „Земеделие“ показала, че реално друг фермер е получавал субсидии за обработването на 34-те дка.

„Става дума за ощетяване на общинския бюджет и облагодетелстването на други лица, защото тези земеделски производители са получавали европейско финансиране. Толкова години съм в местната власт, не помня досега кмет да си е позволявал такова погазване на законите и разпореждане с общинска собственост“, коментира Тодоров.

ПРЕСМЯТА, ЧЕ ЗАРАДИ НЕЗАКОННОТО ОТДАВАНЕ ЩЕТИТЕ ЗА МЕСТНАТА ХАЗНА СА ЗА НАД 30 000 ЛВ.

„Всички тези парцели е нямало как да бъдат вкарани досега в общинската програма за разпореждане на имоти. Общинската земеделска служба пък не е натоварена с правомощията да проверява законността на договорите за наем – това е пропуск в законодателството. В една година на една дата кметицата Колева е сключила няколко едногодишни договора за наем, тъй като за по-голям период е нужна заверка от Агенцията по вписванията“, изтъкна още Тодоров.

„Искаме да обърнем общественото внимание към превенцията на тези незаконни практики и да стимулираме нетърпимостта на гражданите срещу подобно разпореждане с публични активи, които в крайна сметка са собственост на всички нас, и всякакви незаконни действия с тях отклоняват приходи към общинските бюджети“, заяви председателят на Общинския съвет в Лясковец Сергей Добрев.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката