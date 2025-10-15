България с най-голям годишен спад на промишленoто производство в ЕС за трети пореден месец

Сезонно коригираното промишлено производство през август 2025 г. спрямо юли 2025 г. намалява с 1 на сто в ЕС и с 1,2 на сто в еврозоната, сочат предварителните данни на Евростат. Промишленото производство през юли 2025 г. нараства с 0,4 на сто в ЕС и с 0,5 на сто в еврозоната.

Промишленото производство през август 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. се увеличава с 1,1 на сто както в ЕС, така и в еврозоната.

България е с най-голям годишен спад на промишленото производство за трети пореден месец през август 2025 г. сред държавите в Европейския съюз, показват първоначалните данни на Евростат.

Спрямо същия месец на 2024 г. продукцията на промишлените предприятия у нас се е понижила с 8,6 на сто – най-голямото намаление сред страните членки. На месечна база, спрямо юли 2025 г., промишленото производство в България е намаляло с 0,1 на сто, след като през предходния месец остана без промяна спрямо юни.

Промишленото производство в ЕС през август 2025 г. спрямо юли 2025 г. остава без промяна за междинните стоки (на ниво от 0,1 на сто през юли), намалява за капиталовите стоки с 1,6 на сто, за дълготрайните потребителски стоки с 1,1 на сто и за нетрайните потребителски стоки с 0,4 на сто, а при енергията спадът е с 0,7 на сто.

Промишленото производство в еврозоната през август 2025 г. намалява на месечна основа за междинните стоки с 0,2 на сто, за капиталовите стоки с 2,2 на сто, за дълготрайните потребителски стоки с 1,6 на сто, нараства за нетрайните потребителски стоки с 0,1 на сто и бележи спад с 0,6 на сто за енергията.

Най-големите месечни увеличения са регистрирани в Ирландия (9,8 на сто), Люксембург (4,8 на сто) и Швеция (3,6 на сто). Най-голям спад се наблюдава в Германия (-5,2 на сто), Гърция (-4,5 на сто) и Австрия (-3,1 на сто).

Промишленото производство в ЕС през август 2025 г. спрямо август 2024 г. се увеличава за капиталовите стоки с 0,5 на сто и за нетрайните потребителски стоки с 6,5 на сто, а намалява за междинните стоки с 1,3 на сто, за енергията с 1,5 на сто и за дълготрайните потребителски стоки с 1,9 на сто.

Промишленото производство в еврозоната през август 2025 г. намалява на годишна основа за капиталовите стоки с 0,4 на сто, нараства за нетрайните потребителски стоки с 8,2 на сто, намалява за междинните стоки с 1,7 на сто, за енергията с 0,7 на сто, за дълготрайните потребителски стоки с 2,6 на сто.

Най-големите увеличения на годишна база през август са отчетени в Ирландия (28,6 на сто), Люксембург (9,5 на сто) и Швеция (8,3 на сто). Освен в България, най-големи годишни намаления се наблюдават в Словакия (-6,3 на сто), Дания (-5 на сто), както и в Германия и Унгария (-4,6 на сто и за двете държави).

БТА