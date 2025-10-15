Търновецът д-р Александър Александров участва в иновативна за България кардиологична процедура

ТЪРНОВЕЦЪТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ в Националната кардиологична болница, взе участие в извършването на иновативна процедура за България.

Манипулацията се нарича орбитална атеректомия и се прилага при пациенти със силно калцирани артерии.

Интервенцията бе осъществена под методичното ръководство на проф. Золтан Ружа от Унгария и се превърна в поредното доказателство за високото ниво на българската кардиология.

Орбитална атеректомия бе приложена на четирима пациенти със силно калцирани плаки в коронарните артерии, при които стандартното поставяне на стент било невъзможно.

Манипулацията продължила едва 90 минути, а пациентите са изписани още на следващия ден в стабилно здравословно състояние.

„С тази процедура обединяваме предимствата на две съществуващи технологии – ротационна атеректомия и интракоронарна литотрипсия. Горди сме, че сме сред първите в България, които въвеждат тази техника“, споделя д-р Александър Александров.

Орбиталната атеректомия е нов подход в инвазивната кардиология, който използва специален въртящ се инструмент за проходимост на артериите. При него се улеснява поставянето на стент и се намалява риска от усложнения.

