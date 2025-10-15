„Етър ВТ“ се включва в кампанията в подкрепа на д-р Моника Курдова

Ръководството на „Етър ВТ“ обяви, че клубът се включва в кампанията в подкрепа на д-р Моника Курдова – Заедно за живот!

„Скъпи приятели и съмишленици,

Ръководството на Футболен клуб „Етър“ Велико Търново реши да се включи в кампанията за подпомагане на една от нашите съгражданки – д-р Моника Курдова, млада лекарка, която днес има нужда от нашата помощ, за да се пребори за живота си.

Моника е завършила ПМГ „Васил Друмев“ във Велико Търново и Медицински университет – Плевен. Работила е в отделението по нефрология и хемодиализа, както и в Центъра за спешна помощ. През годините е спасявала десетки човешки животи, а днес самата тя се изправя пред тежко изпитание – мозъчен тумор.

Надеждата ѝ е протона терапия в Прага – лечение, което може да спре развитието на заболяването. Стойността на лечението е 45 620 евро (без включен двумесечен престой). Сумата е непосилна за едно семейство, но напълно постижима, ако се обединим!

Нека заедно подадем ръка на Моника – да ѝ дадем шанс да продължи да бъде лекар, дъщеря, сестра и приятел.

Ако желаете да помогнете:

Банкова сметка:

Банка ДСК

IBAN: BG03STSA93000016227748

Титуляр: Моника Иванова Курдова

На домакинския мач в събота срещу „Беласица“ (Петрич) ще бъдат поставени дарителски кутии на всеки от входовете на стадиона.

Призоваваме всички, които имат възможност, да се включат в инициативата.

Да покажем, че заедно сме сила – за Моника!“, обявиха от „Етър ВТ“.