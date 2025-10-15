Хванаха младеж с наркотици и дрогиран водач

Бързо производство за държане на наркотици е започнато в РУ Велико Търново.

На 14 октомври около 11:20 часа в старата столица е извършена проверка на 19-годишен мъж, който предал електронна цигара тип “вейп”. При извършения полеви наркотест съдържанието реагира на канабис.

Същия ден около 11:30 часа в Стражица е спрян лек автомобил БМВ собственост на местна жителка. Проверката с техническо средство констатирала, че 31-годишният водач шофира след употреба на канабис. Мъжът, също жител на Стражица, е задържан за срок до 24 часа. Извършителят е осъждан.

По двата случая с а образувани бързи производства.