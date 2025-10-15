Комисар Илиян Личев е новият заместник директор на ОДМВР – Велико Търново

Комисар Илиян Личев поема официално поста заместник-директор на ОДМВР – Велико Търново. Днес той бе представен на служителите от старши комисар Димитър Машов.

Комисар Илиян Личев е роден през 1976 г. Завършил е Академията на МВР и специалност „Право“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Постъпва на работа в системата на МВР през 2000 г., като районен инспектор в РУ – В. Търново.

Преминал е през всички нива в йерархията през 2014 г. за кратко заема поста заместник-директор на ОДМВР – В. Търново, след това временно изпълнява и длъжността директор. От 2015 г. е началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР – В. Търново.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов от 13 октомври 2025 г. той е преназначен на ръководна длъжност заместник-директор, той и началник отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – В. Търново, със специфичното наименование на длъжността „Комисар“.