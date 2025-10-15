Италиански дипломат посети Никополис ад Иструм

Заместник-ръководителят на посолството на Република Италия в България г-н Едоардо Ди Паоло гостува в Археологически резерват „Никополис ад Иструм“.

Дипломатът и екипът му разговаряха с директора на Регионален исторически музей – Велико Търново, д-р Иван Църов и с археолога Калин Чакъров, които представиха новите проучвания.

Гостите се срещнаха с италианските студенти от Университет Верона и тяхната преподавателка д-р Диана Добрева, които провеждат в Никополис ад Иструм своята археологическа практика. Представени бяха и плановете за бъдещите проучвания в резервата.

Италианските дипломати споделиха и добрите си впечатления от ремонтирания път до археологическия резерват по проект на Община Велико Търново, който осигурява по-добър достъп на индивидуални и организирани групи туристи до резервата.