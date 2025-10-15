Излъчват на Царевец непоказвания първи спектакъл на „Звук и светлина“ отпреди 40 години

Непоказван досега спектакъл ще бъде излъчен на Царевец по случай 40 години от първото излъчване на аудио-визуалното шоу. Това ще се случи от 18.30 часа на 15 ноември, когато жители и гости ще се съберат на площад „Цар Асен I“ за прожекцията.

Непоказваният спектакъл е на практика черновата, по която са работили за създаване на същинския. Той е с продължителност около пет минути, а веднага след него ще бъде излъчен и настоящият вариант на „Звук и светлина“.

„Ние го определяме като първи, но той е бил един общ работен спектакъл по време на създаването на сегашния. Той се е управлявал ръчно. През цялото време разполагахме със звука, но това, което открихме, е картината. Беше предизвикателство да го възстановим и да го излъчим като отделен спектакъл. Той се е ползвал около 3 години, докато се създава настоящият“, обясни Борислав Йорданов, който е управител на Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“.

В същия ден на ВИП площадката за излъчване на спектакъла ще се съберат хората, които преди 40 години създават „Звук и светлина“, както и техни наследници. Те ще споделят пред медиите интересни истории за трудния процес на създаването. А от Община Велико Търново и „Царевград Търнов“ ще бъдат връчени почетни плакети на участниците в екипа по създаването на аудио-визуалния спектакъл.

„Този спектакъл за мен значи много. Защото хората преди 40 години са вложили енергия днес да го има, въпреки че са му давали 12 години живот. Ние продължаваме 40 години да го поддържаме“, сподели Борислав Йорданов.

Преди 40 години настоящият директор на дирекция „Култура“ Нелина Църова става свидетел на първите проби на крепостта.

„Говорим за едно визионерство, за едно устойчиво и перспективно мислене. Идеята първоначално е била да се осветят само портите, а след това се разширява и се получава цялостната картина. Тази енергия е дала един впечатляващ резултат. Аз дойдох във Велико Търново преди 40 години в университета. Спомням си най-първите светлинни проби“, разказа Нелина Църова.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: „Звук и светлина“