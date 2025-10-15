Къде ще спира токът в четвъртък /16 октомври/

На 16.10.2025 г. в периода 8:20 ч. до 14:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш: ЕВРОСТРОЙ В. ТЪРНОВО ЕООД.

На 16.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Свищов: различни части от ТП 5 с. Българско Сливово и ТП 4 с. Морава.

На 16.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Горна Оряховица – част от гр. Долна Оряховица и с. Писарево.

На 16.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 9:20 ч. и от 15:40 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица – с. Писарево, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш , част от гр. Долна Оряховица и МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

На 16.10.2025 г. в периода 8:00 ч. до 8:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Полски Тръмбеш: БКТП Кишлика Полски Сеновец ФЕЦ ЕЛИТ-94 ЕООД.

На 16.10.2025 г. в периода 8:20 ч. до 14:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Полски Тръмбеш: ул. Търговска 3 А, ул. Александър Стамболийски №5, №17, №21 и №30, АГРОКОМ ЕООД, ГРИЙН СЪРКЪЛ БИОТЕХ ООД, ООД МЕБЕЛСТИЛ – ГР. СОФИЯ – гр. Полски Тръмбеш, РДПБЗН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – гр. Полски Тръмбеш, ДЕЛТАКОМ ЕЛЕКТРОНИКС ООД – гр. Полски Тръмбеш, ТОМИ 23-МАРТИН ДИМИТРОВ ЕООД – гр. Полски Тръмбеш и КАЛИЯ ЛМ ЕООД – гр. Полски Тръмбеш.

На 16.10.2025 г. в периода 8:00 ч. до 16:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш: с. Полски Сеновец, с. Стефан Стамболово и МТП 12 Полски Сеновец Цетин България ЕАД.

На 16.10.2025 г. в периода 9:30 ч. до 16:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Елена: ул. Васил Левски, ул. Стара планина, ул. Н. П. Константинов, ул. Г. С. Раковски, ул. Х. Й. Брадата, ул. П. Хилендарски, ул. Освобождение, ул. Здравец, ул. Емилиян Станев, ул. Пробуда, част от ул. Ив. Момчилов до №60, ул. Долни чукани, ВИК – Болницата, Менталeн център, СОУ Ив. Момчилов, детска ясла Здравец, зъболекарски кабинет д-р Илиева.

От 16.10.2025 г. до 17.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Лясковец, с. Мерданя – абонатите захранени от СТП 1 Мерданя.