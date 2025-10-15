Мъглива и хладна утрин, променлива облачност

В четвъртък облачността ще е променлива. Сутринта в равнинната част и около водните басейни се очаква намалена видимост до мъгла, която постепенно ще премине в ниска облачност. Преди обед ще бъде почти тихо, а следобед ще духа слаб вятър от североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 8 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 6 гр.

Максималните температури ще бъдат между 14 и 16 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 16 гр.

Атмосферното налягане ще остане почти без промяна. Ще бъде високо.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава облачно време. Разкъсване и намаление на облачността ще има в западния дял. Ще духа слаб до умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 11, а на 2000 м ще е около 3 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 29.6 гр. през 2012 г., най-ниската измерена минимална температура е -0.2 гр. през 1959 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 33 минути и ще залезе в 18 часа и 32 минути.

Фаза на Луната: пет дни преди новолуние.

Дежурен синоптик: Валентина Радойска

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново: