Музикални изпълнения от аржентински актьор, дискусия и лекция посветиха на полския писател Витолд Гомбрович

Впечатляваща композиция от лекция, пърформанс и дискусия, посветени на световноизвестния полски писател и драматург Витолд Гомбрович, се проведе в Славистичния комплекс към Филологическия факултет на Великотърновския университет.

Проф. Алън Кухарски от Суорморт колидж презентира на английски език темата „Театрофобията на Витолд Гомбрович: драматургът и неговия двойник“. Освен преподавател и учен той е драматург, режисьор и сценограф. Лекцията на професора бе последвана от музикално-пластичния пърформанс на аржентинския актьор, композитор, музикант и изпълнител Хавиер Питорино, който включи уникална игра между музика и музикални ефекти, глас, пластика, текст на няколко езика.

Събитието се провежда в рамките на международния проект „Гомбрович без граници“, в който факултетът е партньор в проекта. Турнето включва три университета, като първото му представяне беше в старата столица. Негов ръководител и инициатор е д-р Катерина Кокинова от БАН. Проектът е подкрепен от Полския институт в София, а на събитието във Велико Търново присъстваха директорът на института Малгожата Хейдук-Громек и културният организатор Мария Огнянова.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ