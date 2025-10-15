Село на сухо от седмица, без транспорт от две години, пътят към него пропада, кметството тече

Във великотърновското село Емен жителите се чувстват изоставени на произвола на съдбата, а проблемите там се трупат. Повече от седмица няма вода и въпреки че екипи на „ВиК Йовковци“ почти всеки ден отстраняват някакви аварии, чешмите са сухи.

„Човек не знае за кое по-напред да се тревожи. Ние сме 20 – 30 постоянни жители, но явно не сме интересни дори по време на избори. Всяка година река Негованка пресъхва, а никоя институция не е реагирала адекватно. Преди нямахме река, сега нямаме вода. Даже не знаем къде и колко са авариите по довеждащия водопровод“, сигнализира „Борба“ от името на местните Дияна Папазова, търсейки гласност и решение на проблемите на живописното село.

Неволите обаче не спират до тук. Две години до Емен няма обществен транспорт. На всичкото отгоре, по думите на жената асфалтовият път Балван – Емен – Вишовград е целият в дупки, кръпки и цепнатини и улегнал на много места. Налични са поне две свлачищни зони, които никой не укрепва. Пътят не е и просветлен, след всеки силен вятър или снеговалеж върху него падат клони, дори цели дървета, което го прави опасен за преминаване. И тъй като дори и там, където е имало канавки, те са задръстени с трева, участъци от пътя редовно се заливат с кална вода, стичаща се от близките ниви.

На всичкото отгоре, по време на силните дъждове преди дни протекъл и покривът на кметството. Еменчани питат къде са отговорните институции и докога ще продължава това безхаберие. И искат някой да им обърне внимание, защото търпението им се изчерпва.

Но ще трябва още да почакат. По думите на зам.-кмета Мариела Цонева ремонтът на пътя е включен в Инвестиционната програма на държавата. Това означава осигурено финансиране, но вероятно ще се случи най-рано през следващата година. Все още не е подписано споразумението с МРРБ, а трябва да се обяви и обществена поръчка за изпълнител. А що се отнася до обществения транспорт, което да извади Емен от изолация, автобус до селото е предвиден по новата транспортна схема. Предстои нейното обществено обсъждане след многото предложения, направени от граждани и институции.

Ана РАЙКОВСКА