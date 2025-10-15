Наградиха военни и цивилни за организацията на международния турнир „Най-добър воин 2025“

Военни и цивилни от НВУ „Васил Левски“ получиха награди за организацията на международния турнир „Най-добър воин 2025“. Те бяха определени със заповед на началника на отбраната.

Предметна награда „Плакет на Министерството на отбраната“ получиха полковник Стефан Маринов – началник на център „Професионално и продължаващо обучение“, и подполковник Добромир Владов – началник на отделение „Логистика“ в НВУ „Васил Левски“.

С грамота бяха наградени капитан Тодор Данев – началник на секция „Логистично осигуряване“, офицерски кандидат 2-ри клас Тихомир Петков – заместник-директор на Професионален сержантски колеж, старшина Цветан Цанев – началник на отделение в Професионален сержантски колеж, и цивилния служител Евгени Пенчев – старши експерт в служба „Връзки с обществеността, културно-информационна дейност и международно сътрудничество“.

По време на месечния строеви преглед във военно звание старши лейтенант бе повишен лейтенант Преслав Благоев, който е командир на курсантски взвод и преподавател в Курсантски батальон.

По повод честването на 22 септември за проявен професионализъм и отлично изпълнение на поставените задачи със заповед на началника на НВУ „Васил Левски“ „Плакет на НВУ „Васил Левски“ – малък, беше връчен на капитан Петър Славов. С грамота бяха отличени капитан Димитър Пандурски, капитан Илиян Рачев, капитан Михаел Павлов, капитан Николай Николов, капитан Ганимир Велинов, старши лейтенант Калоян Петров, старши лейтенант Христо Христов, старши лейтенант Преслав Благоев, лейтенант Давид Варданян, сержант Владимир Василев.

Наградите връчи заместник-началникът на НВУ „Васил Левски“ полковник Георги Крайнов.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: НВУ