електрически автомобил
Общество

Община Лясковец си купи електромобил, за да обслужва социално слаби

БОРБА БГ 28 четения 0 Comments

Община Лясковец спечели средства по проект към Министерството на труда и социалната политика за купуването на електрически автомобил.

Финансирането е от Националния план за възстановяване и устойчивост. Електромобилът ще бъде използван за социалните услуги в общината, към него ще има и прилежаща зарядна станция, която ще бъде на ул. „Младост“ N 2. Автомобилът ще бъде закупен след провеждането на обществена поръчка, с него ще бъдат намалени разходите за гориво и поддръжка.

