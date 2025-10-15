Пълен комплект медали за „Етър 78“ от „Млади стрелци“ във Варна

Успешно начало на сезона направиха състезатели на великотърновския клуб „Етър 78“ на турнира „Млади стрелци“, проведен във Варна.

В състезанието в зала участваха 129 стрелци с лък от 17 клуба. Надпреверата бе на компаунд, рекърв и гол лък.

Нашите състезатели се представиха повече от достойно и постигнаха отлични резултат в различните дисциплини, информира треньорът Димитор Димитров.

Дария Златева спечели първо място при девойките на компаунд като постави нов рекорд за девойки с впечатляващ резултат от 556 точки.

Памела Николова също се класира сред призьорките, заемайки трето място в същата категория.

При мъжете на компаунд Александър Пагу се нареди втори, демонстрирайки стабилна форма и прецизност.

В дисциплината рекърв за кадети, Давид Иванов се класира пети, а Теодор Попгеоргиев е десети, като и двамата показаха добра техника и постоянство.

В категория гол лък, Чавдар Чалъков зае седмо място след оспорвана надпревара.

„Поздравления за всички участници за отличното представяне, спортния дух и усилията, които влагат във всяко състезание! Турнирът беше чудесна възможност за проверка на подготовката и поставя силно начало на новия състезателен сезон“, коментира Димитър Димитров.