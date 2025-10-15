По снимки от обществени камери: Хванаха ековандали, трупали боклуци край училище

След подаден сигнал от граждани общински служители установиха двама нарушители, трупали боклуци покрай контейнерите в близост до НУ „Цани Гинчев“ в Лясковец.

В процес на установяване са и останалите, като всички ще бъдат санкционирани. Общинското предприятие е изчистило мястото. „Не, няма да престанем да търсим отговорност от недобросъвестни хора, особено когато дават отвратителен пример на децата и ги принуждават да виждат и играят в близост до камара с боклуци! Все някога образуването на такива сметища ще престане. Но това може да се случи само с осъзнаването, че порядките в едно общество важат за всички. Дотогава ще продължим да сме без компромис към нарушителите“, обърна се емоционално към съгражданите си кметът Васил Христов.

Изрично е забранено изхвърлянето на отпадъци около контейнерите, глобата е от 300 до 1000 лв.

Ана РАЙКОВСКА