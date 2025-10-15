Поне 160 лв. месечно ще ни струва бутилирана вода заради мътната в чешмите

Грабят промоционални стекове с минерална вода, масово купуват и 10-литрови туби

ОТ МИНАЛАТА СЕДМИЦА БУТИЛИРАНАТА ВОДА СЕ ПРЕВЪРНА В НОВО ПЕРО В СЕМЕЙНИЯ БЮДЖЕТ.

В търговската мрежа масово се изкупуват бутилки по 5 и 10 литра, като в някои магазини вече има промоционални стекове. Груби сметки показват, че на месец за животворната течност четиричленно семейство ще плаща около 160 лв., позовавайки се на препоръката човек дневно да консумира 2 литра. Дори да не успее да приеме това количество, течността определено няма да се изхвърли, тъй като в повече случаи е необходима за готвене.

Промененото качество на водата от язовир „Йовковци“ става повод РЗИ Велико Търново да излезе в препоръка да се пие само бутилирана. Не е ясно докога животворната течност от чешмите няма да отговаря на нормите за мътност, затова и вече е налице запасяване с минерална.

Проверка в търговската мрежа показа, че на пазара има промоционални стекове с по 6 бутилки от 1,8 литра за 7,29 лв. Тубите от 5 литра се продават за 3,29 лв., а трилитровите шишета струват 2,29 лв. В зависимост от марката тези, които са в разфасовка от 1,5 л, варират от 1,50 до 2 лв. За малките шишета с 0,5 литра цената е около 0,95 лв.

За хората с най-ниски доходи снабдяването с минерална вода е сериозен удар по джоба, тъй като реално се налага да плащат и месечната си сметка към „ВиК Йовковци“. Възрастните пък изпитват затруднения в пренасянето на тежките туби, които реално са по-изгодни пред малките шишета.

На този фон от РЗИ Велико Търново излязоха с официални данни, че след проведения на 13 октомври мониторинг на качеството на питейната вода от общо 16 пункта в старата столица, Горна Оряховица, Лясковец и Леденик в животворната течност не са установени отклонения по отношение на микробиологичните показатели. Тоест от чешмите не тече вода с ешерихия коли и коли форми.

От ведомството посочват още, че по показателя мътност се наблюдава незначително подобрение в мониторираните пунктове в сравнение с предходните дни.

На 14.10.2025 г. са взети още 7 броя проби за изследване по микробиологични и химични показатели от пунктове в населените места Велико Търново, Дебелец, Полски Тръмбеш, Поликраище и Присово.

„Напомняме на гражданите, че използването на вода от неконтролирани местни водоизточници – чешми, кладенци и др., крие риск за здравето“, изтъкват още от РЗИ.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката