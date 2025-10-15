Посланикът на Дания чете поезия от страната си в библиотеката

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ посрещна Негово Превъзходителство Флеминг Стендер, посланик на Кралство Дания в България.

Той бе поканен от директора на библиотеката д-р Иван Александров, а поводът за визитата бе представянето на „Антология на датската поезия XVII – XXI век“, събрала в себе си 80 творби на най-известните автори в северната страна. Стиховете са преведени от осем българи, като в сборника има илюстрации от заместник-ръководителя на датското посолство Сара Грю Андерсен.

„Антологията на датската поезия“ е издадена от посолството на Кралство Дания в България в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по повод датското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Посланикът представи изданието и прочете стихове на датски език, а актьорът Гено Мочуков вдъхна живот на поезията в превод на български.

В рамките на срещата посланикът дари на директора на библиотеката д-р Иван Александров 50 екземпляра от антологията, които ще достигнат до библиотеките във Велико Търново и региона.

Преди представянето в библиотеката посланикът се срещна с председателя на Общинския съвет във Велико Търново Венцислав Спирдонов и с ученици от Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в старата столица.

Ана РАЙКОВСКА