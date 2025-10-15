Силно начало на творческия сезон за Първи български хор „Янко Мустаков“

Първи български хор „Янко Мустаков“ от Свищов постави силно начало на творческия сезон с участие в 23-тия Фестивал на духовната музика в Габрово, като част от празничната програма, посветена на покровителката на града – света Петка Българска.

Културният форум бе организиран от Община Габрово, Главно архиерейско наместничество, НЧ „Габрово-2002″ и Министерство на културата.

В празнично осветения храм „Света Троица“, изпълнен с миряни и духовници, Великотърновският митрополит Григорий отправи благословия към всички участници и гости. През първата вечер Първи български хор „Янко Мустаков“ под диригентството на Веселина Митева представи православни църковни песнопения, които както винаги звучаха особено въздействащо, допълнени от добрата акустика в храма.

Втората фестивална вечер – 12 октомври, се състоя в Художествената галерия „Христо Цокев“, като изпълненията на ПБХ „Янко Мустаков“ и Академичен хор „Света Параскева“ от София бяха в съпровод на Габровски камерен оркестър с диригент Иван Стоянов. Свищовският хор събра много овации и поздравления за изключително вдъхновеното си изпълнение на празнична „Меса” от съвременния американски композитор Джон Ливит. Това не е първо участие на свищовския хор във Фестивала на духовната музика. През 2004 г. ПБХ „Янко Мустаков“ под диригентството на Елизабет Людмилова се представи успешно във второто издание на фестивала.

„Благодарим на домакините за безупречната организация и топлото посрещане! Благодарности поднасяме и на кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев за осигуряването на транспорта“, споделиха от хора.

Източник: ПБХ „Янко Мустаков“