Силно представяне на СК „Боляри 2009“ на международен турнир по плуване в Бургас

Седем медала – 3 златни, 3 сребърни и 1 бронзов, спечелиха състезателите на „Боляри 2009“ от проведения в Бургас силен международен турнир по плуване – Бриз. Надпреварата събра плувци от Турция, Молдова, Румъния, Англия и България.

Златните медали спечели Цветелина Коева, при 10-годишните, в дисциплините 50 и 100 метра бруст и 100 м гръб. Цвети се пребори за сребърния медал на 50 м свободен стил.

Отново при 10-годишните Емилиян Красимиров се окичи със сребърни медали на 50 м и 100 м бруст. Бронзовият медал отиде в сметката на Алекс Лазаров на 100 м съчетано плуване.

„Още по-радостни сме и от подобрените лични постижения на децата- Лорета Параскова, Преслава Петрова, Симеон Серев, Цветелина Коева, Никола Начев, Димитър Петков, Емилиян Красимиров, Алекс Лазаров, Боян Иванов, Антония Начева, Анита Иванова и Изабел Николова. Поздравления и за подкрепата и помощта на родителите!“ , написаха на страницата си в социална мрежа от СК „Боляри 2009“.