На второ място се класираха момчетата на България на Балканиадата по борба свободен стил, проведена в Клуж- Напока /Румъния/. При 15-годишните участваха над 300 млади състезатели от 13 държави.

Балкански шампион стана Симеон Великов син на един от най- титулованите ни борци Радослав Великов, почетен гражданин на Полски Тръмбеш. Той взе златото в категория до 41 килограма. Симеон се състезава при децата, но направи дебют при момчетата, участвайки в категорията на брат си Радослав Великов, бронзов медалист от европейското, който е със счупена ръка и ще се възстановява в следващите месеци.

При момичетата два бронзови медала спечелиха състезателки на великотърновския клуб „Илия Павлов“. Петя Бояджиева е трета до 39 кг, а Деница Петрова до 54 кг. И двете са възпитанички на треньора Мирослав Колев.

Бронзов медал завоюва и Илиян Ангелов от спортен клуб по борба „Локомотив“ /Г. Оряховица/. Той е трети при кадетите U17. Съотборничката му Анелия Ангелова е пета при момичета U15.