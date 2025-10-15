Студенти отбелязаха Седмицата на италианския език по света

Студенти от специалност „Приложна лингвистика“ с италиански език към Филологическия факултет на Великотърновския университет отбелязаха Седмицата на италианския език по света.

Темата на XXV издание е „Италофония: език отвъд границите“, а целта на избраното мото е да подчертае значението на италианския език като проводник на култура и идентичност отвъд географските граници, създавайки общност от хора, обединени от страстта към всичко италианско.

В рамките на инициативата Дима Златева от втори курс представи на колегите си любопитни факти за италиански заемки, навлезли в българския език. Особен интерес предизвика историята на думата „чао“ – произлизаща от венецианския поздрав s’ciao със значение „ваш роб съм“.

Нели Александрова и Александра Василева от трети курс направиха кратък обзор на италианската лексика, навлязла в английския и френския език.

„С това малко честване италофоните от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ наистина се почувстваха част от голямото италианско семейство“, съобщиха от ВТУ.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ