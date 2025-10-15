Толсистемата вече мери и санкционира претоварени камиони над 3,5 т

От 15 октомври Националното толуправление започва претеглянето в движение на камиони над 3,5 тона.

Това ще става чрез използването на вградени в асфалта сензори за тегло. Целта е да се повиши контролът върху претоварените превозни средства, които представляват риск за безопасността на движението и водят до ускорено износване на пътната настилка. Чрез системата за измерване на тегло в движение тежкотоварните автомобили се претеглят автоматично в реално време без спиране на движението. Към момента са сертифицирани 10 локации на най-натоварените места от републиканската пътна мрежа, на които е извършено калибриране на измервателните устройства и системата вече функционира. В рамките на съществуващата инфраструктура ще бъдат поетапно въвеждани и нови точки след сертифициране на всяка отделна локация, като системата ще достигне пълния си капацитет от 100 сертифицирани точки.

При установено претоварване системата автоматично генерира доказателствен запис за нарушението, който включва данни за теглото, натоварването по оси, снимков материал и информация за дата, час и място на преминаването.

След доказателствен запис собственикът или вписаният ползвател на пътното превозно средство се уведомява чрез националния доставчик на услуга, когато има сключен договор с такъв. Още с уведомяването нарушителят има възможност да плати компенсаторна такса в размер на 1200 лева, с което се освобождава от административнонаказателна отговорност. Ако таксата не бъде платена, се издава електронен фиш за нарушението. След издаването му нарушителят разполага с допълнителен 14-дневен срок, в който може да извърши плащането на компенсаторната такса, за да се анулира електронният фиш. Ако и след този срок не бъде извършено плащане, се налага глоба или имуществена санкция – 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при повторно.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.