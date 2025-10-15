Ученици от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ участваха в творческо ателие, посветено на известния художник Салвадор Дали

Ученици от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ в старата столица участваха в творческо ателие, посветено на известния художник Салвадор Дали, по повод националния празник на Испания. В часа по испански език учениците от 9 „б“ клас се запознаха с част от творчеството на Дали и научиха любопитни факти за ексцентричния творец.

Всяка година на 12 октомври се чества годишнина от откриването на Новия свят. На този ден през 1492 г. Христофор Колумб стъпва на остров Сан Салвадор в Карибско море. На тази дата Испания отбелязва националния си празник.

Михаил МИХАЛЕВ