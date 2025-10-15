Започнаха репетициите на „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ – второто премиерно заглавие за новия сезон

Във великотърновския театър започнаха репетиции за спектакъла „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“.

Пиесата на британския драматург, режисьор и сценарист Том Стопард е второто премиерно заглавие за новия творчески сезон на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново. Премиерата на постановката се очаква през ноември.

Режисурата на спектакъла е поверена на младия режисьор Слави Гергов – едно от новите имена в творческия състав на театъра. Той е сред отличилите се творци от випуск 2025 на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, завършил специалност „Режисура за драматичен театър“ в класа на чл.-кор. проф. Пламен Марков.

Постановката „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ е дипломният спектакъл на Гергов, представен за първи път на голяма сцена в Театрална работилница „Сфумато“ – София. Сега младият режисьор има възможността да развие и дообогати своя проект в професионална среда, за да го представи пред публиката на великотърновския театър.

„Има текстове, които прочиташ веднъж и те остават в теб завинаги, стават част от ДНК-то ти.

Този проект ни дава шанс да продължим нещо, което носим дълбоко в себе си. Случва се в точния момент – когато имаме нужда да си припомним защо сме избрали театъра. Понякога едно представление може да те съживи повече от всичко друго“, споделя Слави Гергов.

Главните роли в спектакъла са поверени на Самуил Сребрев, Самуил Горанов и Александра Златева – негови състуденти и сценични партньори от класа на проф. Марков. Това ще бъде първа изява за тримата актьори на великотърновска сцена.

В постановката участват още Иван Митев, Детелин Кандев, Виктор Терзийски, Стефка Златкова, Милен Иванов, Борис Атанасов, Никол Бойчева, Игнат Дълбоков и Димитър Георгакиев.

Над сценографията ще работят Косара Цветкова и Мера Денева, които също са дипломантки от випуск 2025 на НАТФИЗ. Специално за спектакъла авторска музика създава композиторът Явор Намлиев. Преводът на пиесата е на Светла Манева.