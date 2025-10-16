Крими

29-годишна юристконсултка уличена в съставяне на документ с невярно съдържание

БОРБА БГ 30 четения 0 Comments

Длъжностно лице е привлечено към наказателна отговорност за съставяне на документ с невярно съдържание.

В хода на разследването по водено в ОДМВР- Велико Търново досъдебно производство е установено, че на 29 май 2024г. юрисконсултът в еднолично дружество, в качеството си на протоколчик и председател на проведено Общо събрание на собствениците на сграда в режим на етажна съсобственост, съставила протокол, в който удостоверила неверни обстоятелства.

Целта била да бъде използван като доказателство за взетите решения.

29-годишената жена е привлечена като извършител на престъпление по чл.311, ал.1 от НК.

Вижте още

Задигнаха дамска чанта от кола до телевизионната кула

БОРБА БГ 159 четения 0

За часове разкриха двама, пребили и ограбили мъж край жп гарата във Велико Търново

БОРБА БГ 834 четения 1

Задържаха 30-годишен, автор на кражба от хотел

БОРБА БГ 249 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *