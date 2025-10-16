29-годишна юристконсултка уличена в съставяне на документ с невярно съдържание

Длъжностно лице е привлечено към наказателна отговорност за съставяне на документ с невярно съдържание.

В хода на разследването по водено в ОДМВР- Велико Търново досъдебно производство е установено, че на 29 май 2024г. юрисконсултът в еднолично дружество, в качеството си на протоколчик и председател на проведено Общо събрание на собствениците на сграда в режим на етажна съсобственост, съставила протокол, в който удостоверила неверни обстоятелства.

Целта била да бъде използван като доказателство за взетите решения.

29-годишената жена е привлечена като извършител на престъпление по чл.311, ал.1 от НК.