Арест за 28-годишен заради домашно насилие

Досъдебно производство за телесна повреда в условията на домашно насилие е започнато в РУ Павликени.

На 15 октомври в 22:00 часа на телефон 112 жена от с. Върбовка е подала сигнал, че на дъщеря й е нанесен побой от мъжа, с когото живее. Час по-рано възникнал скандал между 26-годишената потърпевша, при който 28-годишният извършител й ударил шамар.

Мъжът е криминално проявен и осъждан, задържан е за срок до 24 часа.
В РУ Павликени е образувано ДП за престъпление по чл. 131, ал. 1 т. 5а от НК.

