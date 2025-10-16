Бюрото по труда организира трудова борса в „Интерхотел Велико Търново“

Агенцията по заетостта чрез Бюрото по труда във Велико Търново организира трудова борса на 28 октомври от 11 часа в „Интерхотел Велико Търново“.

Работодатели от различни сфери на икономиката ще имат възможност да осъществят пряк контакт с търсещите работа лица и да представят своята дейност, конкретни потребности от персонал, перспектива за развитие и условия на труд.

Търсещите работа хора ще могат да се запознаят директно с бъдещите си работодатели, да се запознаят с възможностите за работа, които фирмите и институциите предлагат, и да изберат най-подходящата за тях работна позиция.

Екипът на Бюро по труда – Велико Търново, ще представи подробна информация на всички търсещи работа лица и работодатели за услугите и възможностите, от които могат да се възползват.

