„Червените дяволи“ и „Ливърпул“ почитат починалия Манчестър Юнайтед от Свищов

Един от най-големите фенове на английския „Манчестър Юнайтед“ ще бъде почетен с минута мълчание преди двубоя на „червените дяволи“ с „Ливърпул“ на 19 октомври.

Починалият наскоро Марин Левиджов, който в знак на уважение към любимия си отбор се прекръсти на Манчестър Юнайтед, ще получи заслужено признание за своята отдаденост.

Новината беше съобщена от фенския профил на отбора Red Devils Glory във Фейсбук.

„Феновете на Манчестър Юнайтед скърбят за кончината на Марин Здравков Левиджов, страстният фен, който преди 15 години промени името си на Манчестър Юнайтед. Икона на лоялността, той почина на 62-годишна възраст в България, оставяйки в траур милиони фенове на „червените дяволи“ по целия свят. Клубът потвърди, че ще бъде запазена специална минута мълчание по време на предстоящия голям мач с „Ливърпул“, за да се отдаде почит на най-големия фен на всички времена – човек, чиято любов към „Манчестър Юнайтед“ се превърна в дело на живота му“, пише фенският профил.

Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно в понеделник, а вероятната причина за смъртта му е сърдечен удар.