Какво вещаят звездите за петък и почивните дни /17-19 октомври/

В петък Луната се движи в Дева и ни настройва да довършим седмичните си задачи с внимание и точност. Квадратурата й с Уран внася доза неочаквани събития. Възможно е да има промяна в плановете ни в последния момент; закъснения или внезапни решения, но нищо, което да ни спре. Денят е идеален за финални щрихи, подреждане и подготовка за уикенда. В събота Луната насочва вниманието ни към детайлите, реда и организацията. Възможно е да искаме да наложим мнението и решенията си на всяка цена, без да приемем гледната точка на близките ни. Съветът днес е да си служим със спокойствие и да имаме разбирателство. Неделя е ден за възстановяване и балансиране. Луната преминава от аналитичния знак Дева към хармоничния Везни, като ни насърчава да обърнем внимание на взаимоотношенията си. Нека споделим онова, което ни мъчи и тревожи, нека потърсим съвет за проблемите си. Днес можем да поправим казани думи накриво и извършени дела неправилно.

ОВЕН

Приключете със задачите

17 октомври. Иска ви се да приключите с всичко започнато през седмицата. Работата ви върви, но не и без малки изненади. Възможно е внезапно да промените план или да се появи нов ангажимент изневиделица, който ще ви привлече вниманието. Но него отложете за идната седмица, за да не ви се наложи да работите и през уикенда.

18 октомври. В събота обърнете повече внимание на здравето си, на външния си вид, ще се отрази добре на самочувствието ви. Избягвайте поемането на рискове и залагайте на сигурните действия. Можете да посетите фитнеса или определени групови спортни занимания.

19 октомври. Неделя е благоприятен ден за отдих и забавления с близките. Настроението ви е отлично. Зареждате се емоционално. Занимавайте се с неща, които ви правят щастливи. Имате нужда от това.

ТЕЛЕЦ

Залагате на уюта

17 октомври. Днес се стремите към спокойствие и ред, но денят ще ви поднесе някои непредвидени ситуации. Ще се променят някои от предварителните ви планове, но в това няма нищо лошо. Напротив, дори ще е благоприятно за вас самите. Днес е подходящ момент да позвъните на приятели, с които да прекарате часове през уикенда.

18 октомври. Днес ще се концентрирате върху интериора в дома си, като искате да промените нещо там. Възможно е да започнете кратък ремонт. Това определено няма да е нещо голямо и мащабно като проект, но ще разведри атмосферата и ще внесе кислород вкъщи.

19 октомври. Прекарайте неделята в уютна обстановка. Чувствайте се прекрасно вкъщи, насладете се на почистването и ремонта, който направихте или започнахте вчера. Откажете излизания с приятели, ако не ви се иска да го правите. Може би почивката ще ви дойде по-добре.

БЛИЗНАЦИ

Вкарайте ред във взаимоотношенията

17 октомври. Ще ви се наложи да довършите задачи, които сте започнали преди време и все не успявате да докарате докрай. Днес сте активни, дейни повече от обичайното, но ще си пилеете времето в празни приказки, в търсене на пикантни клюки и общо взето – в прекарване на времето по приятен, но не особено ползотворен начин.

18 октомври. Ще бъдете доста заядливи в семейната сфера. Възможно е да предизвикате някои конфликти, които могат да бъдат избегнати с повече спокойствие и приемане мнението на другия. Останете си вкъщи. Не пътувайте.

19 октомври. Днес ще сте настроени творчески. Вече не сте чак толкова заядливи и е подходящ момент да покажете, че сте осъзнали грешките си. Вкарайте ред във взаимоотношенията си.

РАК

Плановете ви се променят

17 октомври. Съсредоточете се върху детайлите в работата, която вършите, за да не пропуснете някоя важна подробност. Възможно е колега или близък да се нуждае от вашата помощ и да се наложи да промените плановете си по този повод. Една недовършена задача ще остане за следващата седмица, но няма как.

18 октомври. Възможно е да ви отегчат контактите с близките и роднините, с които прекарвате всеки уикенд. Не е изключено сега да пожелаете да попътувате, да търсите връзки и разнообразие. Това е вашият шанс да вложите нещо ново в ежедневието си.

19 октомври. И в неделя вие ще сте грижовни, заинтригувани за живота на своите по-възрастни роднини в семейството. Добре е да ги посетите за обяд или да ги поканите на обяд вкъщи. Денят е чудесен и ви дарява силна енергия.

ЛЪВ

Прекарайте творчески уикенд

17 октомври. Иска ви се да сложите ред в служебните ангажименти днес, но хаосът е неизбежен. Промяна в плановете и нещо внезапно и спешно, което трябва да свършите на момента, е причина точно днес да не успеете да работите по предварително замислените задачи. Вечерта излезте с приятели на по чаша вино.

18 октомври. В събота бъдете по-внимателни с бюджета си. Бъдете стриктни при структурирането на разходите си, особено онези, които са извън режийните и невинаги можете да предвидите. Днес сте в добро настроение.

19 октомври. Използвайте деня за творчество и креативност. Ще искате да създадете нещо ново в живота си, ще търсите някакви промени. Денят е чудесен за хората, занимаващи се с изкуство и култура.

ДЕВА

Време за планиране

17 октомври. В петък вие сте точни, делови и концентрирани. Ще успеете да приключите с важни задачи и да сложите ред в ангажиментите си. И всичко това на фона на постоянни разговори с колеги, които дори нямат настроение за работа, а просто за приказки. Вие обаче ще успеете да докарате всички свои задачи до завършек.

18 октомври. В събота ще бъдете прекалено самокритични. Имате навика да се подценявате в обикновеното си ежедневие, но днес прекалявате с критичността към своите действия и може би това ще ви донесе сериозна липса на елементарно самочувствие.

19 октомври. Неделята ще прекарате по-скоро в процес на планиране. Вашите близки ще ви видят с тефтерче и химикал в ръка, планирайки следващите няколко седмици. Вие знаете, че е добре да ги подготвите по-отрано, за да можете да изпипате всеки детайл.

ВЕЗНИ

Не помагайте прекомерно

17 октомври. Имате нужда от баланс между работа и почивка. Денят е активен, но не бива да се претоварвате с излишни задачи. Още повече със задачи, които не ви засягат и ви молят да ги свършите само за да помогнете. Вечерта ще ви донесе приятен повод за усмивка, който можете да отпразнувате със семейството.

18 октомври. Дори и да ви се наложи да поработите днес, гледайте да е за малко и в часовете, в които не споделяте много време с половинката. Днешният ден иска от вас да сте повече време заедно със семейството си. Работата може и да почака. А и денят е почивен.

19 октомври. Днес самите вие ще насърчавате близките си да бъдат в добри взаимоотношения, да си простят и да продължат напред ведро и с усмивка на уста. Щастливи сте, когато всички около вас са спокойни и доволни. Днес ще го постигнете.

СКОРПИОН

Помислете за емоционалното си здраве

17 октомври. Работите с постоянство днес и ще постигнете добри резултати, макар че около вас постоянно ще има разсейващи ви фактори. Денят е подходящ за приключване, а не за започване на нещо ново. Така че докарайте задачите си до завършек, а вечерта си освободете за семейството. Не закъснявайте след работа.

18 октомври. В събота искате да поговорите с близките си и семейството за предстоящи промени, които имате намерение да направите в живота си. Денят е благоприятен за поставяне на цели и изясняване на взаимоотношения.

19 октомври. Погрижете се за емоционалното си здраве, като изключите всички мисли от съзнанието си, които ви измъчват, натъжават и натежават на психиката. Вие знаете как да го сторите. Обърнете повече внимание на вътрешния си мир. Днес не се претоварвайте с къщна работа.

СТРЕЛЕЦ

Резервирайте следващата си почивка

17 октомври. Ще ви се наложи да бъдете по-дисциплинирани днес. Някои отговорности изискват внимание и довършване. Възможно е колега или клиент да промени решението си в последния момент, което иска от вас да сте адаптивни. Не се ядосвайте, а приемете ситуацията като възможност да изявите свои качества.

18 октомври. И в събота вие ще бъдете особено любознателни и любопитни относно всичко онова, което се случва около вас. Днес опитайте нещо ново, нещо, което ви дава различни усещания. Може да резервирате следващата си почивка.

19 октомври. Ще се срещнете с интересни ваши приятели, които имат какво да ви разкажат за техния живот. Мнозина от тях са пътували наскоро и имат впечатления от дестинации, които и вие искате да посетите. Това ще ви зареди с енергия и очаквания.

КОЗИРОГ

Петък е ползотворен ден

17 октомври. Имате нужда да подредите всичко – и в работата, и в мислите си. Не е изключено сутринта да имате дребни закъснения или неразбирателства с колегите, но бързо ще намерите изход от ситуацията. В края на деня ще почувствате удовлетворение от ползотворния ден и можете да го отпразнувате със семейството или приятели.

18 октомври. Въпреки че денят е почивен, вие ще сте доста практични и ще искате да свършите максимално много ползотворна работа. Почивката някак отива на заден план, но пък ще бъдете доволни от себе си.

19 октомври. Мнозина от вас ще прекарат неделята в работа и ангажименти, които не могат да свършат през седмицата заради натрупването на текущи и спешни задачи. От една страна, ще си помогнете. От друга обаче, вашите близки ще са недоволни, че не им обръщате достатъчно внимание.

ВОДОЛЕЙ

Вниквате в чуждата гледна точка

17 октомври. Имате усещането, че днес всичко се движи твърде бавно. Иска ви се повече свобода на действието, но задачите ви са такива, че ви трябва точност и прецизност. Чувствате се като залостени между обстоятелствата. Опитайте да свършите всичко в ранния следобед и след това да се отдадете на планове за уикенда.

18 октомври. Ще опитате да изразите мнение пред близките си, но много лесно ще разпалите страстите, защото те няма да са съгласни с вас. Вашият ден може и да е доста по-хармоничен, ако си премълчавате. Днес каквото и да кажете, сякаш е грешно спрямо другите.

19 октомври. Определено в неделя се чувствате добре. Започвате да вниквате в чуждата гледна точка – онова, което се опитват да ви кажат от дни вашите събеседници. Сега чак ще прозрете, че за много неща са били прави. Обадете се и им признайте, че вече сте готови за разговори.

РИБИ

В неделя посетете изложба

17 октомври. Ще осъзнаете, че някои неща, които сте вършили до този момент с удоволствие, вече не ви носят удовлетворение. Време е за промяна. В работата бъдете внимателни с комуникацията, защото необмислено изказване от ваша страна може да ви донесе неочакван спор, а не си заслужава да хабите нерви.

18 октомври. Не се притеснявайте да приключите въпроси, които стоят в междуличностните ви взаимоотношения с близките. Днес е подходящо да се извините за думи, които сте им казали накриво.

19 октомври. Неделя е ден за творчество, самоосъзнаване, вникване надълбоко във вашите емоции и съзнание. Именно чрез творчески процес ще помогнете на този емоционален изблик да излезе наяве по-естествено и лесно. Ако не се занимавате с изкуство, то можете да посетите галерия и да разгледате наскоро поставена изложба.

Хороскоп за родените на 17 октомври. – Честит рожден ден! Ако през следващата година критикувате и мърморите повече от обичайното, позволете на вашите близки да ви го кажат, а вие да го вземете предвид. Приемайте чуждите грешки. Вие също грешите.

Хороскоп за родените на 18 октомври. – Честит рожден ден! През следващата една година от вас се иска да градите сериозна професионална кариера и да търсите начин за развитие. Парите сами ще дойдат при вас, ако подберете подходящото за вас поприще.

Хороскоп за родените на 19 октомври. – Честит рожден ден! През следващата една година ще ви зарадва тишината, на която можете да се насладите. От тихия фронт на своя живот ще можете да наблюдавате всичко и всички и така да вземате важните решения. Това е вашият плюс, вашата сила.

Тодор Емилов-Тео